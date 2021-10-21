У Раді хочуть регулювати порядок денний КСУ

Про необхідність регулювання формування порядку денного суду в Раді заявили після включення в ньому питання про ринок землі. Про це розповіла в четвер, 21 жовтня, представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря, повідомляє Корреспондент.

За її словами, Конституційний суд включив до порядку денного справу про земельну реформу, хоча раніше його розглядати не планували.

"Сьогодні Конституційний суд змінив раніше оприлюднену порядку денного на цей тиждень, і включив до неї справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України (одну зі справ, яке стосується так званої "земельної реформи") ", - написала вона в своєму телеграм.

Вона поскаржилася, що закон про КСУ не регулює спосіб формування порядку денного.