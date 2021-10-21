Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП

Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотний вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ, повідомляє УНІАН.

У матеріалах регулятора відзначається, що в першому півріччі 2021 року відновлення економіки було слабкіше, ніж очікувалося. Це обумовлювалося низкою факторів, зокрема, впливом карантинних обмежень. Натомість високочастотні індикатори економічної активності свідчать про пожвавлення економіки у другому півріччі. Так, рекордний урожай ранніх зернових культур зумовив швидке зростання сільського господарства. Стійкий споживчий попит підтримав роздрібну торгівлю і пасажирообіг. Пожвавлення інвестиційної активності разом зі сприятливою зовнішньою ціновою кон'юнктурою сприяли відновленню будівництва та промисловості.

"Однак, враховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році" , - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв поряд з наслідками логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості та стримуватимуть темпи відновлення економіки та наступного року. Враховуючи це, Національний банк переглянув прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році економіка зросте на 4%.