Минздрав усилит контроль за вакцинацией от опасных болезней

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций". В частности, речь идет о столбняке и гепатите В. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минздрава, повідомляє Дзеркало тижня.

Согласно постановлению, в Украине усилят контроль за профилактикой 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Разрешается вводить несколько вакцин одновременно, чтобы уменьшить количество визитов в больницы. Отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованиям или диагностике перед проведением прививок.

В Минздраве отметили, что дети должны находиться в учебных заведениях при наличии сведений о совершенном курсе обязательных профилактических прививок по возрасту и Национального календаря профилактических прививок. Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации.