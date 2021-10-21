Минздрав усилит контроль за вакцинацией от опасных болезней
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций". В частности, речь идет о столбняке и гепатите В. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минздрава, повідомляє Дзеркало тижня.
Согласно постановлению, в Украине усилят контроль за профилактикой 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.
Разрешается вводить несколько вакцин одновременно, чтобы уменьшить количество визитов в больницы. Отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованиям или диагностике перед проведением прививок.
В Минздраве отметили, что дети должны находиться в учебных заведениях при наличии сведений о совершенном курсе обязательных профилактических прививок по возрасту и Национального календаря профилактических прививок. Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации.
"Государство обеспечивает эти вакцины за свой счет. То есть, граждане получают их бесплатно. Но несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы вакцинации медленные", – подчеркнули в министерстве.