WSJ передбачила "розставання" США і Євросоюзу

Трансатлантичний альянс виявиться на грані, якщо західні партнери не будуть протистояти Китаю і Росії, заявив оглядач The Wall Street Journal Вільям Галстон, повідомляє Газета.ru.

Журналіст зазначив, що вперше після закінчення Другої світової війни США доводиться вести боротьбу на двох фронтах - намагаючись «стримувати» Росію і домінування Китаю в Тихому океані, а Європа, у свою чергу, продовжує співпрацювати з цими країнами, що загрожує впливу Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«США і Європа не зможуть стояти пліч-о-пліч, якщо вони не домовляться про загрози, з якими зараз стикаються демократії. Але в дуже багатьох областях вони цього не роблять» , - йдеться в статті.

Так, заявив Галстон, Німеччина, попри заперечення з боку США, завершила будівництво газопроводу «Північний потік-2», «зміцнила енергетичну залежність» від Росії і послабила «обложену демократію на Україні», а Франція об'єдналася з Німеччиною, щоб домогтися щодо Росії «більш примирливої позиції».

Галстон підкреслив, що якщо лідери «двох наймогутніших країн Європи» серйозно налаштовані на прийняття політики нейтралітету в зростаючій боротьбі між США і Китаєм, це неминуче призведе до негативних наслідків для трансатлантичних відносин.

На думку Галстона, така поведінка європейських країн говорить про їхнє бажання вести самостійну політику.