Депутати готують сюрприз для порушників ПДР

До нового року вони планують прийняти законопроект, який дозволить громадянам заробити на порушників правил дорожнього руху. До того ж уже діє розроблене спеціальне мобільний додаток фото- і відеофіксації правопорушень на дорогах, на підставі якого і будуть виписуватися штрафи, а також виплачуватися гонорари заявникам, повідомляє Вести.

Для збереження життя, а не для заробітку

Народні депутати планують найближчим часом прийняти законопроект, який дозволить поліцейським штрафувати порушників ПДР на підставі відео, наданого свідками. Той, хто зафіксує порушення на камеру, може розраховувати на винагороду - йому виплатять частину накладеного на водія штрафу у розмірі 10%. На цьому тижні документ виноситься на громадське обговорення, на якому будуть присутні не тільки автори та їхні колеги, але і представники громадських організацій, ЗМІ, повідомив нардеп Олександр Куницький. А обговорити є що.

Як підкреслюють автори законопроекту, а до його написання доклали руку 34 депутата, вони мають намір дозволити штрафувати водіїв за серйозні порушення, такі як:

проїзд на заборонний сигнал світлофора;

порушення подвійної суцільної смуги;

парковка на місцях для інвалідів;

перетин залізничних переїздів;

порушення правил парковки;

приховування з місця скоєння ДТП.

Депутати впевнені: знайдуться ті, хто захоче заробити. Наприклад, якщо в день фіксувати по п'ять порушень правил паркування, за які передбачені штрафні санкції в розмірі від 340 грн, то можна заробити від 170 грн, просто надавши відповідні докази поліцейським. Чим більше зафіксованих правопорушень, тим вище сума заробітку.

Правда, що стосується порушення правил парковки, це питання спірне, є альтернативний законопроект. Автор - депутат від партії "Голос" Олександра Устинова пропонує прибрати фіксацію порушення парковки, так як в спальних районах, де відсутні парко-місця, деякі громадяни по кілька разів на день можуть фіксувати порушення одним і тим же автомобілем.

Але в загальному, автори вважають, що тільки завдяки таким заходам можна буде навести порядок на дорогах.

"Коли водії будуть знати, що їх порушення на дорозі можуть записати на відео і відправити поліції, вони будуть обережнішими. На жаль, у нас є чимало несумлінних водіїв, і цей законопроект написаний для збереження життя, а не для заробітку", - підкреслив один з співавторів, нардеп Олександр Савченко.

Цивільний контроль

Громадяни по-різному сприймають цей законопроект. Одні вважають, що це стукацтво на ближнього. Інші запевняють, що якщо не порушувати ПДР, то годі й боятися. І цей захід хороша, так як дійсно урезонити особливо нахабних водіїв, які раз у раз створюють аварійні ситуації на дорогах. А хтось уже потирає руки, передчуваючи непоганий заробіток.

"Реально, сяду біля вікна і буду фоткати" літунів "на світлофорі на перехресті. Я за день таких бачу по штук двадцять. Можна і не працювати, якщо кожен день фіксувати порушення", - мріє киянин Валерій Луговий.

Зате люди, пов'язані з безпекою дорожнього руху, обома руками за цю ідею. Адже сьогодні водії, озброївшись різноманітними автопріложеніямі, які повідомляють їм не тільки про стаціонарних постах поліції на дорозі, але і про тимчасові, все-таки дотримуються правил, проїжджаючи дані ділянки.

"По суті, сьогодні повністю відсутній контроль на дорогах з боку правоохоронців. Варіант з ними зустрітися є лише вранці або ж увечері. Днем їх просто немає. А якщо немає - значить можна їхати хто як хоче. Більш того, додатки повідомляють і про постах поліції , і про те, де зважують транспорт на під'їзді до міста, які об'їжджають далекобійники. Як тільки українці виявилися в смартфоні і з'явилася маса додатків, тут же все раніше вживані заходи профілактики порушень ПДР перестали бути ефективними. тому поліція шукає альтернативні методи впливу на порушників" , - розповідає Володимир Караваєв.

Анонімність гарантована

Знімати можна буде тільки на спеціальні пристрої, які дозволяють провести ідентифікацію користувача через "Дію" і гарантувати цілісність і автентичність цих матеріалів, які теж будуть фіксувати час і GPS-координати порушення.

Засновник програми Олексій Афонін запевняє, що фіксація порушення не займе багато сил і часу. Водій включає додаток в смартфоні, встановлює телефон на панелі приладів і, коли бачить порушення, на кілька секунд торкається до екрану. Відео зберігається, і водій його може направити патрульним. Залишається тільки ввести номер порушника і вибрати тип порушення. У наступну секунду відео з'явиться на сервері в поліції.

Тестова версія додатка, призначеного для зйомок порушень ПДР, працює вже майже рік і приносить свої плоди. Вже є рішення судів, винесені на підставі даного відео, ось тільки поки нікого не винагороджують, та й процедура притягнення до адмінвідповідальності порушника розтягується на місяці, хоча після прийняття законопроекту це все займе набагато менше часу, підкреслює розробник програми.

"Ми продумали, щоб для суду в фото і відео була вся необхідна інформація - час, дата, локація. Пишуться захищені ролики, які підтягують необхідну інформацію, яку не можна підробити. А головне - мобільний додаток можна зламати, воно захищене на рівні монобанк або ж ПриватБанку", - розповідає" Вістям "Олексій Афонін.

Встановити додаток можна буде безкоштовно. І буде можливість автору відео отримати 10% від сплаченого порушником штрафу. Це не стільки мотивація, скільки контроль роботи поліції. Тобто коли людина отримає гроші, він зрозуміє, що порушник покараний.

"До того ж поліція не зможе взяти і видалити записане відео - воно залишиться на мобільному телефоні заявника, і це гарантує рівність перед законом усіх. Якщо порушив ПДР міністр, депутат, а не тільки звичайний громадянин, він заплатить штраф на підставі відео. Анонімність записав порушення гарантується", - зазначив Олексій Афонін.

Сьогодні програма встановлена у 30 тисяч автолюбителів по всій Україні, підкреслює розробник. Фіксуються порушення, і в поліцію вони надходять від імені громадської організації. Найпоширеніші - це проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення рядності, проїзд перехресть.