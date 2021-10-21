Ціна на газ в Європі продовжує зростати

﻿Ціна листопадових ф’ючерсів на газ в Європі на початку торгів четверга росте на 1%, перевищуючи 1130 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані торгів на ICE Futures, повідомляє Oilpoint.

Вартість листопадових ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, на відкритті торгів становила 1127,5 долара за тисячу кубометрів, а за станом на 11:45 зросла до 1132,8 долара, що на 1% вище розрахункової ціни середовища.

Динаміка ф’ючерсів вважається на біржі від розрахункової ціни попереднього торгового дня. У середу торги закрилися на рівні майже 1119,1 долара за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна склала 1120,9 долара.