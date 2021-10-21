Skoda переходить на випуск електромобілів

Електрифікація автомобільної галузі триває. До гонці за лідерство в даному сегменті приєдналася компанія Skoda, яка раніше робила ставку на гібриди. Однак зростаюча популярність електромобілів на ринку змусила виробника переглянути свою позицію, повідомляє Автоцентр.

Генеральний директор Skoda Томас Шефер заявив, що за перші шість місяців 2021 року компанія випустила 100 000 електрифікованих моделей і надалі має намір тільки збільшувати ці показники. За його словами, є ймовірність, що друге півріччя не буде настільки продуктивним через брак мікрочіпів, але виробник зробить все, щоб досягти потрібної цифри.

Однак якщо раніше левова частка випущених моделей припадала на гібриди, то тепер планують зрушити пріоритети в бік електромобілів. В даний час ставка робиться на електрокроссовер Enyaq iV, побудований на платформі MEB. Число замовлень на цей автомобіль становить майже 70 000. Звичайно, виконати їх у цьому році компанія не зможе через дефіцит чіпів, але до середини наступного - цілком, повідомляє видання Auto.CZ.