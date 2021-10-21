У Тернопільській області від коронавірусу померло 3-місячне немовля

У селі Андруга Тернопільської області від коронавірсусу померло немовля, повідомляє УНІАН.

Родичі дитини стверджують, що симптомів захворювання у дитини не помічали, і смерть була раптовою.

Втім після розтину медики з'ясували, що у дитини був коронавірус. Батьки немовляти не були щеплені від цієї хвороби. В них вже взяли тести, але результатів ще нема.

Втім відомо, що недавно у родині відсвяткували хрестини і медики не виключають, що хворобу приніс хтось з гостей.

Родина декілька років тому перебувала на обліку соцслужб через недогляд за дітьми, оскільки там померла ще одна дитина. Тоді причиною смерті став менінгіт.