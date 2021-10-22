Японська компанія Nissan провела планове оновлення популярного мінівена Nissan Caravan. Новинка зазнала змін в дизайні, комплектації, а також позбулася цифровий складової назви, повідомляє Обозреватель.

П'яте покоління моделі випускається з 2012 року під подвійною назвою NV350 Caravan. Прийшов час провести оновлення, в рамках якого автомобіль перейменували просто в Nissan Caravan.

Nissan оновив популярний мінівен Caravan. Джерело: Nissan

Зовні дізнатися новинку можна по іншому оформлення передньої частини кузова. Модель отримала видозмінений бампер, виразне облицювання радіатора в хромованому окладі та оригінальну головну оптику.

Nissan оновив популярний мінівен Caravan. Джерело: Nissan

Caravan можна замовити в найрізноманітніших варіантах виконання. У гамі є версії шириною 1695 та 1880 мм. У першому випадку можна вибрати з двох варіантів довжини – 4695 та 5080 мм, а також зі звичайною (1990 мм) або збільшеним дахом (2285 мм). Широка версія пропонується виключно з найдовшим кузовом (5230 мм) та високим дахом.

Версия для перевозки детей и школьников. Джерело: Nissan

Интерьер "детской" модификации. Джерело: Nissan

Конфігурація салону також може бути самою різною. Максимальна пасажиромісткість – 14 місць. Передбачено спеціальні варіанти для перевезення дітей та школярів з яскравим різнобарвним салоном, версії для інвалідів з колясками, а туристична модифікація оснащена столиком і сидіннями, які легко перетворюються на спальні місця.

Інтер'єр можна трансформувати з урахуванням потреб кожного конкретного клієнта. Джерело: Nissan

Версія для інвалідів з колясками. Джерело: Nissan

Туристичний варіант виконання. Джерело: Nissan

Дизайн салону також оновили, встановивши більш комфортабельні крісла, а також нову інфо-розважальну систему з 5-дюймовим дисплеєм. Покупцям пропонується широкий асортимент опцій, різні матеріали та кольори оздоблення, елементи для персоналізації як інтер'єру, так і екстер'єру. Розширено функціонал фірмового комплексу безпеки та систем допомоги водієві. Наприклад, система автоматичного гальмування тепер може розпізнавати пішоходів.

Покупцям пропонується широкий асортимент опцій, різні матеріали та кольори оздоблення, елементи для персоналізації як інтер'єру, так і екстер'єру. Джерело: Nissan

У рух оновлений Caravan призводять атмосферні бензинові "четвірки" об'ємом 2 і 2,5 л. Перша має у своєму арсеналі 130 "конячок", а друга – 147. Обидва мотори працюють в парі з сучасним 7-ступіневим "автоматом". А ось дизельної модифікації більше не буде. Покупці зможуть вибрати між переднім або повним приводом. Вартість оновленого Nissan Caravan в Японії починається з 2,4 млн єн ($21 129).