Nissan оновив популярний мінівен Caravan
Японська компанія Nissan провела планове оновлення популярного мінівена Nissan Caravan. Новинка зазнала змін в дизайні, комплектації, а також позбулася цифровий складової назви, повідомляє Обозреватель.
П'яте покоління моделі випускається з 2012 року під подвійною назвою NV350 Caravan. Прийшов час провести оновлення, в рамках якого автомобіль перейменували просто в Nissan Caravan.
Зовні дізнатися новинку можна по іншому оформлення передньої частини кузова. Модель отримала видозмінений бампер, виразне облицювання радіатора в хромованому окладі та оригінальну головну оптику.
Caravan можна замовити в найрізноманітніших варіантах виконання. У гамі є версії шириною 1695 та 1880 мм. У першому випадку можна вибрати з двох варіантів довжини – 4695 та 5080 мм, а також зі звичайною (1990 мм) або збільшеним дахом (2285 мм). Широка версія пропонується виключно з найдовшим кузовом (5230 мм) та високим дахом.
Конфігурація салону також може бути самою різною. Максимальна пасажиромісткість – 14 місць. Передбачено спеціальні варіанти для перевезення дітей та школярів з яскравим різнобарвним салоном, версії для інвалідів з колясками, а туристична модифікація оснащена столиком і сидіннями, які легко перетворюються на спальні місця.
Дизайн салону також оновили, встановивши більш комфортабельні крісла, а також нову інфо-розважальну систему з 5-дюймовим дисплеєм. Покупцям пропонується широкий асортимент опцій, різні матеріали та кольори оздоблення, елементи для персоналізації як інтер'єру, так і екстер'єру. Розширено функціонал фірмового комплексу безпеки та систем допомоги водієві. Наприклад, система автоматичного гальмування тепер може розпізнавати пішоходів.
У рух оновлений Caravan призводять атмосферні бензинові "четвірки" об'ємом 2 і 2,5 л. Перша має у своєму арсеналі 130 "конячок", а друга – 147. Обидва мотори працюють в парі з сучасним 7-ступіневим "автоматом". А ось дизельної модифікації більше не буде. Покупці зможуть вибрати між переднім або повним приводом. Вартість оновленого Nissan Caravan в Японії починається з 2,4 млн єн ($21 129).