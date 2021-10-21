Світові банки викрили в підтримці знищення лісів

Світовий фінансовий сектор вклав 119 мільярдів доларів в компанії, які пов'язані з вирубкою лісів. У дослідженні групи Global Witness у спонсорстві діяльності, яка призводить до масового знищення природних угодьев, викрили всесвітньо відомих банків, повідомляє "Лента.ру".

Експерти з'ясували, що за п'ять років з утвердження Паризької угоди по клімату кредитні організації, а саме BNP Paribas, Промислово-комерційний банк Китаю, JPMorgan, HSBC і Bank of America, надали фінансову підтримку 20 об'єктам великого агробізнесу, які пов'язані з вирубкою лісів, в тому числі бразильському виробнику м'яса JBS, уклавши десятки фінансових угод з 2016 по 2020 рік.

Також серед операцій банків фігурує фінансування одного з найбільших в світі постачальників какао-бобів, кави, бавовни і рису - сінгапурської компанії Olam International, а також його дочірніх компаній на суму близько 730 мільйонів доларів через поновлювані кредитні лінії. Дану компанію звинувачують у знищенні тропічних лісів в Габоні (Центральна Африка).