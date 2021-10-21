Світові банки викрили в підтримці знищення лісів
Світовий фінансовий сектор вклав 119 мільярдів доларів в компанії, які пов'язані з вирубкою лісів. У дослідженні групи Global Witness у спонсорстві діяльності, яка призводить до масового знищення природних угодьев, викрили всесвітньо відомих банків, повідомляє "Лента.ру".
Експерти з'ясували, що за п'ять років з утвердження Паризької угоди по клімату кредитні організації, а саме BNP Paribas, Промислово-комерційний банк Китаю, JPMorgan, HSBC і Bank of America, надали фінансову підтримку 20 об'єктам великого агробізнесу, які пов'язані з вирубкою лісів, в тому числі бразильському виробнику м'яса JBS, уклавши десятки фінансових угод з 2016 по 2020 рік.
Також серед операцій банків фігурує фінансування одного з найбільших в світі постачальників какао-бобів, кави, бавовни і рису - сінгапурської компанії Olam International, а також його дочірніх компаній на суму близько 730 мільйонів доларів через поновлювані кредитні лінії. Дану компанію звинувачують у знищенні тропічних лісів в Габоні (Центральна Африка).
«Вирубка лісів є основним джерелом нарощування "вуглецевого сліду", рішення даної проблеми стане однією з головних тем на майбутньому саміті ООН з питань клімату в Великобританії. Боротьба зі збезлісненням через виробництва різних товарів залишається для багатьох інвесторів менш важливою проблемою, ніж інші екологічні проблеми, наприклад, скорочення прямих викидів парникових газів. Дані Global Witness показують, що п'ять найбільших банків в цілому уклали майже 570 угод з випуску облігацій, кредитів для підприємств, які підозрюються або обвинувачуються у знищенні лісів. При цьому всі установи, крім ICBC, дотримуються політики заборони на знищення дерев», - уточнюють журналісти Financial Time.