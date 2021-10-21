У Британії повідомили, що дефіцит палива на заправках ліквідували

Британські АЗС більше не стикаються з дефіцитом палива, а попит на нього скоротився в три рази в порівнянні з показниками кінця вересня. На це вказує статистика, опублікована в четвер Міністерством у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Сполученого Королівства, повідомляє ТАСС.

За даними на вечір 17 жовтня, сховища палива на британських заправках були в середньому заповнені на 45% (найвищий показник з травня), тоді як трьома тижнями раніше цей показник становив лише 15%, а на багатьох АЗС були відсутні всі види палива. Найбільше часу знадобилося на те, щоб відновити запаси на бензоколонках в Лондоні і на південному сході Англії - найбільш густонаселених районах країни.

Статистика міністерства також показує, що за 17 жовтня британські АЗС в середньому реалізували по 11,8 тис. літрів бензину і дизельного пального. Наприкінці вересня на одну бензоколонку доводилося до 36 тис. літрів проданого палива на добу.

Британці почали панічно скуповувати бензин 23 вересня, коли нафтова корпорація BP закрила ряд своїх АЗС через проблеми з поставками палива. У корпорації пояснили це нестачею водіїв бензовозів, з якої останнім часом стикаються і інші паливні компанії. Новина спровокувала ажіотажний попит на паливо, в результаті якого сховища більшості АЗС спорожніли, а ціни на бензин досягли максимальних значень за останні дев'ять років.

На початку жовтня британський уряд привернув до вирішення логістичного кризи військових, які почала доставляти паливо на АЗС.