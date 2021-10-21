Саакашвілі вперше після арешту показався прихильникам
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якому грузинська влада офіційно пред'явила звинувачення, привітавши своїх прихильників через вікно тюремної камери в місті Руставі, повідомляє Страна UA.
Відповідне відео опублікував Тelegram-канал "РИА Новости" у четвер, 21 жовтня.
Саакашвілі помахав рукою з камери. Скріншот з відео
На кадрах видно, як Саакашвілі підходить до прочиненому вікна камери, тримається за ґрати і махає рукою. В цей час його прихильники скандують:
"Міхо!" і грає музика.