Соліст "Ляпис Трубецкой" побив фаната на концерті в Полтаві

Білоруський музикант, лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" та Brutto Сергій Міхалок побив чоловіка на своєму концерті в Полтаві 20 жовтня. Інцидент стався прямо на сцені після словесного конфлікту, повідомляє Обозреватель.

Конфлікт почався під час виступу "Ляпис Трубецкой", коли відвідувач концерту був ще в глядацькому залі. Міхалок нібито сам покликав опонента на сцену.

Під час розмови з чоловіком артист лаявся, однак на записові не чутно, що йому відповідав "противник".

У якийсь момент Міхалок вдарив чоловіка головою в голову. Той впав, на що глядачі відреагували здивованими криками.

Далі музикант захотів розібратися вже з іншим фанатом, але його зупинила охорона.

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