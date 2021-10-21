Соліст "Ляпис Трубецкой" побив фаната на концерті в Полтаві
Білоруський музикант, лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" та Brutto Сергій Міхалок побив чоловіка на своєму концерті в Полтаві 20 жовтня. Інцидент стався прямо на сцені після словесного конфлікту, повідомляє Обозреватель.
Конфлікт почався під час виступу "Ляпис Трубецкой", коли відвідувач концерту був ще в глядацькому залі. Міхалок нібито сам покликав опонента на сцену.
Під час розмови з чоловіком артист лаявся, однак на записові не чутно, що йому відповідав "противник".
У якийсь момент Міхалок вдарив чоловіка головою в голову. Той впав, на що глядачі відреагували здивованими криками.
Далі музикант захотів розібратися вже з іншим фанатом, але його зупинила охорона.
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