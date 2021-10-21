Триваюче потепління та дощ на заході: погода 22 жовтня в Україні

В Україні триває обіцяне синоптиками короткочасне потепління. Під кінець тижня середня температура по країні підніметься ще на 1-2 градуси. Дощі спрогнозували тільки в одній області на заході. На решті території поки залишається суха та сонячна погода.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Отже, у п'ятницю, 22 жовтня, практично на всій території України вдень очікується температура 14-18°С. На півдні та в Криму буде взагалі тепло - близько 18-21°С. Уночі по всій країні очікуються показники в 7-11°С.

Дощі 22 жовтня пройдуть тільки на Закарпатті. На решті території буде сухо та ясно з невеликою хмарністю. Вітер же буде як і раніше сильним по всій країні. У центральних, східних, південних і західних областях він складе 14-25 км/год у середньому, місцями - до 29 км/год. На півночі вітер буде найбільш сильним - близько 18-29 км/год. У Криму дути буде трохи менше - на рівні 11-22 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 22 жовтня в східних, у більшості західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 22 жовтня очікується температура від 9 до 17°С протягом дня, сильний вітер 14-25 км/год і похмура погода з проясненнями.