У Кабміні допускають перезапуск угоди про асоціацію з ЄС

Саміт Україна-ЄС дозволив вести переговори про відкриття ринку Євросоюзу для української продукції, а угода про асоціацію з ЄС може бути "перезапущена", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина в кулуарах парламенту.

Вона зазначила, що євроінтеграційні зміни це і безпека харчування, і транспорт, і міжнародні відносини.

"Є думка, щоб проголосувати ці рішення пакетом. Також у самому порядку денному є кілька важливих законопроєктів. … З огляду на успішні результати нещодавнього саміту Україна-ЄС ці законодавчі ініціативи сприятимуть тому, щоб велися успішні переговори про відкриття ринку, про доступ нашої продукції на ринок Євросоюзу, тому що йдеться про законопроєкт, який стосується приведення до євростандарту" , — розповіла Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, вона говорить і про зону вільної торгівлі.

"Зокрема, на порядку денному є законопроєкт про енергетичну ефективність. Це частина наших переговорів, яка стосується "зеленої" трансформації … і як ми домовилися, Євросоюз підтримуватиме масштабну тепломодернізацію. Тому цей закон дасть старт і європейському фінансуванню і внутрішній політиці. Це зміни, які пропорційно ведуть до залучення додаткового фінансування і до відкриття ринку для робітників" , — пояснила Стефанішина.

Віцепрем'єрка підтвердила можливість перезапуску асоціації з ЄС і зазначила, що в липні 2021 направила пропозицію щодо скасування певних тарифних обмежень на харчову і нехарчову продукцію.