Новий штам COVID-19 поширився в Нідерландах

У Нідерландах новий штам коронавируса AY.4.2 циркулює протягом десяти тижнів, однак на нього припадає поки 0,1-0,2% всіх випадків заражень, повідомляє Газета.ru.

Відзначається, що новий штам COVID-19 - AY.4.2 знаходиться в Нідерландах вже 10 тижнів.

«Ми бачимо в епідеміологічному нагляді, що на цей варіант доводиться від 0,1 до 0,2% від усіх випадків зараження коронавірусом», - йдеться в публікації нідерландського видання Dutch News.

Підкреслюється, що цей показник не збільшується, що може говорити про те, що штам AY.4.2 не надто заразний.

За даними вченого Джеффрі Барретта з Інституту Уеллкома Сенгера в Кембриджі і директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, новий вид інфекції є варіацією «дельта» -штамма коронавируса, але має більшу заразність, ніж вихідний варіант, мінімум на 10-15%.