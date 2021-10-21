Вартість другої криптовалюти світу встановила рекорд

В ході торгів у четвер, 21 жовтня, вартість Ethereum, другої за капіталізацією криптовалюти світу, встановила рекорд. На піку ціна досягала 4375 доларів за монету, випливає з даних кріптобіржі Binance, повідомляє Лента.Ру.

Станом на 18:00 ціна скорегувалась до 4128 долара, зростання з початку доби становить 1,5 відсотка.

Ethereum виріс слідом за біткоіном, який напередодні вперше подолав позначку в 66,1 тисячі доларів. Приводом для такого зростання став запуск на Нью-Йоркській фондовій біржі першого в США біржового фонду ф'ючерсів на біткойн Bitcoin Strategy. У п'ятницю, 22 жовтня, очікується запуск фонду Valkyrie Bitcoin Strategy на біржі NASDAQ.