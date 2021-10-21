Ердоган погрожує вигнати з країни послів десяти західних країн

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність вислати з країни послів десяти західних країн після їх виступу на захист 64-річного Османа Кавали - народженого в Парижі турецького філантропа і активіста, який з 2017 року перебуває в ув'язненні без вироку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чи маєте ви (посли - ІФ) маєте право повчати Туреччину на її власній території? Хто ви взагалі такі", - заявив Ердоган.

"Я сказав міністру закордонних справ, що ми не можемо дозволити собі таку розкіш - приймати їх (цих послів - ІФ) в нашій країні", - наводить телеканал France 24 слова Ердогана.

У понеділок посли Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції та Швеції опублікували спільну заяву, в якому містився заклик до уряду Туреччини "якнайшвидшим чином і справедливо вирішити питання Кавали". Вони відзначили, що триваюче ув'язнення Кавали "кидає тінь" на Туреччину.

У вівторок посли цих десяти країн були викликані в МЗС Туреччини.

64-річний турецький філантроп і активіст з Парижа Осман Кавала з 2017 року перебуває у в'язниці в Туреччині без будь-якого обвинувального вироку. Проти нього висунуто звинувачення в участі в антиурядових протестах в 2013 році, а також у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році.