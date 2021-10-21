Лукашенко заявив, що коронавірус може лікувати онкологію

Олександр Лукашенко заявив, що коронавірус може бути "ліками" від онкологічних захворювань, повідомляє УНІАН.

20 жовтня він відвідав Республіканський Науково-практичний центр онкології та медичної радіології імені М.М. Александрова.

"Я радий, що сьогодні поїхав в онкологічний центр, у вашу лікарню. Для себе почерпнув щось хороше. Найкраще, що не заперечує мій помічник, COVID не тільки на даному етапі "придавив" грип, тобто не хворіють люди грипом практично. Але онкологи підозрюють, що й онкологія значно впала не тому, що люди не звертаються. Вони це вже помітили, щось ось відбувається таке. Я буду радий, якщо як з грипом. Тому що все-таки хворих на COVID нам легше лікувати, ніж онкологічних. Тому дай бог, щоб COVID був ліками проти онкологічних захворювань" , - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що Білоруська вакцина від коронавірусу з'явиться в 2023 році.