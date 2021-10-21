Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 22 жовтня 2021

У п'ятницю, 22 жовтня, 16-й день за місячним календарем. Місяць у знаку зодіаку Телець, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Тельці - хороший час, щоб спланувати прибуток, вирішити фінансові питання, зробити капіталовкладення та купити речі для тривалого користування.

Також є вдалим для справ, що пов'язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями.

22 жовтня - день гармонії та рівноваги. Важливо зберігати спокій та позитивний настрій, навіть коли хтось ображає.

Може бути надлишок сил, який краще використати для творчості чи фізичних навантажень. Якщо неправильно розподілити енергію, вона призведе до необдуманих вчинків.

У фазу Спадного Місяця зменшується життєва активність. Можливо, частою буде зміна настрою. У цей період емоційного і фізичного спаду доцільно займатися справами, на налагодження яких не треба докладати особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 22 жовтня Овен (21.03-19.04)

Овнам треба буде взяти на себе вирішення чужих проблем, але така перспектива їх не засмутить: можливість проявити власну винахідливість буде до смаку.

Сприятливий день для демонстрації лідерських якостей та вирішення організаційних питань.

Телець (20.04-20.05)

День пройде спокійно і розслаблено. Тельці зможуть реалізувати плани, що стосуються облаштування житла, а також зробити вигідні покупки.

Не виключено, що підвищеною буде увага представників протилежної статі. Зірки радять планувати день так, щоб між важливими справами залишався час для відпочинку.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюкам потрібно пильнувати з новими починаннями, які можуть бути доречними тільки за підтримки досвідченіших людей.

Зірки не радять робити великі покупки - є ризик витратитися необдумано.

Рак (22.06-22.07)

Раків чекає неоднозначний день: можливо, будуть плітки, обман і наклепи. Представники знака навряд чи зможуть вплинути на плин подій, тому зірки рекомендують змінити обстановку й організувати надзвичайне дозвілля.

Лев (23.07-22.08)

Левів можуть здолати душевне терзання та часта зміни настрою. Можливо, незаплановано відвідають родичів.

Зірки радять тримати себе в руках і не виказувати негативних емоцій. Тим, хто полюбляють виділятися серед інших, варто пригальмувати, коли виражатимуть свою індивідуальність.

Діва (23.08-22.09)

Дівам важко буде дати лад справам, а проблеми, з якими вони зіткнуться, будуть складнішими, ніж є на перший погляд. Деякі труднощі можна буде вирішити завдяки згоді на компроміс.

Не виключено, що в сім'ї будуть розбіжності, пов'язані з фінансовими питаннями.

Терези (23.09-22.10)

Представників знака чекає суперечливий, але цікавий день: вони будуть у вирі подій, але не завжди зможуть їх контролювати.

Зірки попереджають, що будуть проблеми в особистому житті і, можливо, конфлікт на роботі. Варто приділити увагу здоров'ю - воно може погіршитися на тлі хронічної втоми.

Скорпіон (23.10-21.11)

У Скорпіонів буде насичений день, але він не буде для них виснажливим. Запаси сил дозволять адекватно реагувати на виклики і вирішувати проблеми.

Зірки радять дотримуватися визначених планів і розраховувати на допомогу і підтримку коханої людини.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільці не зможуть всидіти на місці і насолодитися спокоєм. День буде нестабільним в особистому житті і справах. Можливо, будуть конфлікти з оточенням.

У другій половині дня, можливо, будуть фінансові втрати чи незаплановані витрати.

Козеріг (22.12-19.01)

Козероги досягнуть своїх цілей та отримають цінний досвід. Зірки радять покладатися на поради близьких і друзів - вони будуть особливо корисними.

Зірки обіцяють, що будуть позитивні зміни в особистому житті: день підхожий як для нових знайомств, так і для зміцнення стосунків, які є.

Водолій (20.01-18.02)

Поведінка Водоліїв може здивувати оточуючих. Зірки радять бути послідовними і не відмовлятися від рішень, які було прийнято раніше.

Не виключено, що будуть дрібні побутові проблеми, які потребуватимуть додаткових витрат. Сьогодні можна дослухатися до інтуїції.

Риби (19.02-20.03)

Для Риб день буде не особливо вдалим: збіг обставин чи підступи недоброзичливців можуть перешкодити втілити задуми. Крім того, зірки попереджають, що є ризик законфліктувати з партнером.

Не виключено, що будуть досить привабливі пропозиції, але долучатися до них варто дещо згодом.