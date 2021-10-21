Путін назвав нинішній світовий порядок продуктом "невдачею Заходу"

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нинішній стан світового порядку є продуктом нібито невдалої спроби Заходу побудувати його за підсумками холодної війни. І Москва має винести уроки, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

За його словами, політична історія нібито не знає прикладів того, як стабільний світовий устрій встановлювався б без великої війни і не на основі її підсумків, як це було після Другої світової.