Топдипломат ЄС звинуватив у зростанні ціни на енергоносії геополітичну гру
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррелль заявив, що недавнє підвищення цін на енергоносії частково пояснюється геополітикою, повідомляє Українська правда.
Про це Боррель сказав після прибуття на саміт лідерів ЄС в Брюсселі.
"Сьогоднішні ціни на енергоносії є наслідком великої геополітичної гри з сильним зовнішнім виміром", - сказав Боррель, ймовірно, маючи на увазі Росію, яку звинувачують в скороченні поставок газу в Європу.
Коментарі Борреля суперечать лінії уряду Німеччини, який називає зростаючий попит основною причиною підвищення цін.