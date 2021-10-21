Валютний ринок четверга: підсумки дня

Рішення Правління Національного банку залишити облікову ставку незмінною викликало сильні коливання безготівкового долара на міжбанківському валютний ринок в четвер.

Сьогодні торгівля починалася як зазвичай: з ранку котирування оновили річний мінімум, опустившись до 26,15 гривень на покупку. Потім Національний банк викупив стандартну щоденну порцію - 5 млн доларів за ціні 26,175 гривень. Приблизно до 12 годин на ринку йшла тиха врівноважена торгівля у вузькому діапазоні 26,17-26,19 гривень. Однак незадовго до обідньої перерви ситуація змінилася, як за помахом чарівної палички. Котирування різко пішли вгору без видимої причини; частина продавців валюти зняла свої заявки, а покупці, навпаки, почали піднімати цінник все вище. О 14:00, коли почалася прес-конференція Правління Національного банку, на якій повідомили, що облікову ставку залишили на рівні 8,5%, стало зрозуміло: на ринок просочився інсайд, і деякі учасники нервово відреагували на інформацію. Після того, як секрет став надбанням всіх, зростання продовжилося з новою силою.

Закрили торги четверга на 16 копійок на купівлі і на 19,9 копійок на продажу вище, чим в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,15 / 26,23 (покупка / продаж).

Торги в четвер відкрилися так само широко, як і напередодні: спред склав ті ж 8 копійок. Перша угода за ціною 26,165 гривень на суму 1 млн доларів пройшла в 9:29. О 9:40 на ринку з'явився Національний банк: він купив 5 млн доларів за ціні 26,175 гривень - і пішов. Більше регулятор на ринку не з'являвся. З ранку спостерігалося перевищення числа покупців над продавцями, але котирування мінялися дуже незначно: дорого брати ніхто не хотів. Рівно о 12:00 цінники пішли вгору і вже до 12:30 піднялися до 26,30 гривень на продажу. Виросли ціни залучили продавців, і зростання припинилося. О 14:00, після новини про те, що облікову ставку залишили на колишньому рівні, котирування знову почали зростати. До закриття торгів впритул підійшли до рівня 26,40 гривень.

Котирування закриття - 26,35 / 26,398 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на третину в порівнянні з середою і склав 180,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривни до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,1811 гривень.

Офіційний курс долара на 22 жовтня встановлений на позначці 26,2016 гривень за долар, зниження на 0,62 копійки.

Офіційний курс євро на 22 жовтня встановлений на позначці 30,4934 гривень за євро, зростання на 0,98 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня змінювалася дуже динамічно. Вранці наявного «американця» продавали по 26,26-26,27 гривень; до 11 години цінник опустили до 26,23-26,24 грн. Як тільки безготівковий долар почав рости, миттєво зреагував і готівковий валютний ринок. Цінники пішли вгору - спочатку поволі, потім швидше, і ввечері долар продавали вже по 26,36-26,37 гривень - на 10 копійок вище ранкових цін і на 13 копійок дорожче денного мінімуму.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1642 долара. Сьогодні євро спробував продовжити зростання і піднявся до 1,1666 долара, звідки впав на 34 пункти, до позначки 1,1630. Готівковий євро протягом подорожчав на 13 копійок: вранці його продавали по 30,47-30,50 гривень, а ввечері - вже по 30,60-30,63 гривень.

Російський рубль в четвер опустився з 70,70 до 71,30 рублів за долар після того, як ціна бареля нафти марки Brent подешевшала відразу на 3 долари за півдня. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,12 -71,18 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці сьогодні виросла на одну копійку, до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів, причому більшість пропозицій рубля сьогодні було саме по 3,70.