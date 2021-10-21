Валютний ринок четверга: підсумки дня
Рішення Правління Національного банку залишити облікову ставку незмінною викликало сильні коливання безготівкового долара на міжбанківському валютний ринок в четвер.
Сьогодні торгівля починалася як зазвичай: з ранку котирування оновили річний мінімум, опустившись до 26,15 гривень на покупку. Потім Національний банк викупив стандартну щоденну порцію - 5 млн доларів за ціні 26,175 гривень. Приблизно до 12 годин на ринку йшла тиха врівноважена торгівля у вузькому діапазоні 26,17-26,19 гривень. Однак незадовго до обідньої перерви ситуація змінилася, як за помахом чарівної палички. Котирування різко пішли вгору без видимої причини; частина продавців валюти зняла свої заявки, а покупці, навпаки, почали піднімати цінник все вище. О 14:00, коли почалася прес-конференція Правління Національного банку, на якій повідомили, що облікову ставку залишили на рівні 8,5%, стало зрозуміло: на ринок просочився інсайд, і деякі учасники нервово відреагували на інформацію. Після того, як секрет став надбанням всіх, зростання продовжилося з новою силою.
Закрили торги четверга на 16 копійок на купівлі і на 19,9 копійок на продажу вище, чим в середу.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,15 / 26,23 (покупка / продаж).
Торги в четвер відкрилися так само широко, як і напередодні: спред склав ті ж 8 копійок. Перша угода за ціною 26,165 гривень на суму 1 млн доларів пройшла в 9:29. О 9:40 на ринку з'явився Національний банк: він купив 5 млн доларів за ціні 26,175 гривень - і пішов. Більше регулятор на ринку не з'являвся. З ранку спостерігалося перевищення числа покупців над продавцями, але котирування мінялися дуже незначно: дорого брати ніхто не хотів. Рівно о 12:00 цінники пішли вгору і вже до 12:30 піднялися до 26,30 гривень на продажу. Виросли ціни залучили продавців, і зростання припинилося. О 14:00, після новини про те, що облікову ставку залишили на колишньому рівні, котирування знову почали зростати. До закриття торгів впритул підійшли до рівня 26,40 гривень.
Котирування закриття - 26,35 / 26,398 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на третину в порівнянні з середою і склав 180,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривни до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,1811 гривень.
- Офіційний курс долара на 22 жовтня встановлений на позначці 26,2016 гривень за долар, зниження на 0,62 копійки.
- Офіційний курс євро на 22 жовтня встановлений на позначці 30,4934 гривень за євро, зростання на 0,98 копійки.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня змінювалася дуже динамічно. Вранці наявного «американця» продавали по 26,26-26,27 гривень; до 11 години цінник опустили до 26,23-26,24 грн. Як тільки безготівковий долар почав рости, миттєво зреагував і готівковий валютний ринок. Цінники пішли вгору - спочатку поволі, потім швидше, і ввечері долар продавали вже по 26,36-26,37 гривень - на 10 копійок вище ранкових цін і на 13 копійок дорожче денного мінімуму.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1642 долара. Сьогодні євро спробував продовжити зростання і піднявся до 1,1666 долара, звідки впав на 34 пункти, до позначки 1,1630. Готівковий євро протягом подорожчав на 13 копійок: вранці його продавали по 30,47-30,50 гривень, а ввечері - вже по 30,60-30,63 гривень.
Російський рубль в четвер опустився з 70,70 до 71,30 рублів за долар після того, як ціна бареля нафти марки Brent подешевшала відразу на 3 долари за півдня. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,12 -71,18 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці сьогодні виросла на одну копійку, до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів, причому більшість пропозицій рубля сьогодні було саме по 3,70.