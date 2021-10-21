Мошенники спамят от имени Новой почты и заражают смартфоны
Українців попередили про шахраїв, які від імені "Нової пошти" пропонують клієнтам компанії брати участь в "акції", в якій нібито можна виграти гроші, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Зловмисники розсилають подібну інформацію на месенджери громадян.
Про це 21 жовтня передали в прес-службі "Нової пошти".
Як працює схема шахраїв
- На мобільні додатки приходять картинки про "розіграш" із зазначеним сайтом нібито "Нової пошти", але лінк веде на фейковий, а не справжній сайт. Компанія настійно рекомендує не переходити за такими посиланнями.
- На сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою громадян, після чого смартфон заражають вірусом.
- Після цього шкідливе ПЗ поширюється шляхом відправки повідомлень всім контактам користувача мобільного пристрою.
У "Новій пошті" порадили тим, хто вже переходив по лже-посиланням від зловмисників, обов'язково здійснити перевірку системи за допомогою антивірусу, а також оновити паролі всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб шахраї не змогли їх зламати.