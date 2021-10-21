Мошенники спамят от имени Новой почты и заражают смартфоны

Українців попередили про шахраїв, які від імені "Нової пошти" пропонують клієнтам компанії брати участь в "акції", в якій нібито можна виграти гроші, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зловмисники розсилають подібну інформацію на месенджери громадян.

Про це 21 жовтня передали в прес-службі "Нової пошти".

Як працює схема шахраїв

На мобільні додатки приходять картинки про "розіграш" із зазначеним сайтом нібито "Нової пошти", але лінк веде на фейковий, а не справжній сайт. Компанія настійно рекомендує не переходити за такими посиланнями.

На сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою громадян, після чого смартфон заражають вірусом.

Після цього шкідливе ПЗ поширюється шляхом відправки повідомлень всім контактам користувача мобільного пристрою.

У "Новій пошті" порадили тим, хто вже переходив по лже-посиланням від зловмисників, обов'язково здійснити перевірку системи за допомогою антивірусу, а також оновити паролі всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб шахраї не змогли їх зламати.