Батько Саакашвілі переніс серцевий напад, його госпіталізовано

Батько колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, відомий лікар Ніколоз Саакашвілі після серцевого нападу поміщений до тбіліської клініки Чапідзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кілька днів тому Ніколоз Саакашвілі через ЗМІ звернувся до сина з проханням перервати оголошену голодовку.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі й помістили у в'язницю в місті Руставі. У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. У день затримання він оголосив голодовку.