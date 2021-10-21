Батько Саакашвілі переніс серцевий напад, його госпіталізовано

Батько Саакашвілі переніс серцевий напад, його госпіталізовано

Батько колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, відомий лікар Ніколоз Саакашвілі після серцевого нападу поміщений до тбіліської клініки Чапідзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кілька днів тому Ніколоз Саакашвілі через ЗМІ звернувся до сина з проханням перервати оголошену голодовку.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі й помістили у в'язницю в місті Руставі. У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. У день затримання він оголосив голодовку.

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