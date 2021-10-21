Путін побачив в Україні загрозу для Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що фактична військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Та загроза (з боку НАТО, -" ІФ ") має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО (Україна) може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу Російської Федерації", - сказав Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" в Сочі.

Він провів при цьому паралель з ситуацією кінця 80-х років, що пов'язана з об'єднанням Німеччини.

"Коли все з усіх боків говорили, що після об'єднання тій же Німеччині ні в якому разі руху на захід інфраструктури НАТО не буде, хоча б в цьому Росія повинна була бути впевнена. Так говорили, були публічні заяви. А що на практиці? Обдурили. А тепер кажуть: а де папірці, покажіть", - сказав президент.

Він зазначив при цьому:

"Значить, і раз розширили, і два розширили, а наслідки жодні військово-стратегічні? Інфраструктуру наближають. Ось в Румунії, Польщі встановили системи ПРО, але з пусковими установками, на яких можна розмістити" Томагавки "- ударні системи. І зробити це легко , одним помахом, тільки програмне забезпечення потрібно поміняти - і все ".

Путін також заявив, що висловлювання міністра оборони США Ллойда Остіна можна розглядати як відкриття для України дверей до НАТО.

"Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяви потрібно і можна саме так трактувати. Каже, що так, кожна країна має право вибирати. Ніхто не каже ні. Ніхто. Це ж не гарантії безпеки для Росії.. це просто розмови на задану тему. І, звичайно, нас це турбує ", - сказав Путін.