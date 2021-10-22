В Україні скуповують авто в лізинг: які компанії і марки обирають
За підсумками січня-вересня 2021 року лізингові компанії України зареєстрували на 39% більше автомобілів, ніж в аналогічний період минулого року, свідчать дані Асоціації лізингодавців України, повідомляє UBR.
В цілому на лізингові підприємства довелося 15,2% всіх легкових автомобілів і 8,4% комерційних авто, які були куплені в цей час. Частка нових авто в загальній кількості становить 72%, старих - 28%.
Найчастіше українці беруть у лізинг легкові авто (79%), рідше - вантажні (9%) і комерційні (5%).
Лідерами серед компаній, що надають нові авто в лізинг, стали:
- "ОТП Лізинг" - 44% від усіх реєстрацій за період;
- ULF Finance - 18%;
- "Альфа-Лізинг Україна" - 10%.
Б/у авто в лізинг надавали найчастіше:
- "Автокредит Плюс" (52%);
- ULF Finance (25%);
- "Авентус Лізинг" (14%).
Примітно, що на умовах фінансового лізингу надавалися 89% транспортних засобів, на умовах оперативного - 11%.
У розрізі марок найчастіше українці брали легкові машини Renault - 18%. Також в топ-5 увійшли Toyota (11%), Skoda (9%), Peugeot (9%) і Volkswagen (6%).