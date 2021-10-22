В Україні скуповують авто в лізинг: які компанії і марки обирають

За підсумками січня-вересня 2021 року лізингові компанії України зареєстрували на 39% більше автомобілів, ніж в аналогічний період минулого року, свідчать дані Асоціації лізингодавців України, повідомляє UBR.

В цілому на лізингові підприємства довелося 15,2% всіх легкових автомобілів і 8,4% комерційних авто, які були куплені в цей час. Частка нових авто в загальній кількості становить 72%, старих - 28%.

Найчастіше українці беруть у лізинг легкові авто (79%), рідше - вантажні (9%) і комерційні (5%).

Лідерами серед компаній, що надають нові авто в лізинг, стали:

"ОТП Лізинг" - 44% від усіх реєстрацій за період;

ULF Finance - 18%;

"Альфа-Лізинг Україна" - 10%.

Б/у авто в лізинг надавали найчастіше:

"Автокредит Плюс" (52%);

ULF Finance (25%);

"Авентус Лізинг" (14%).

Примітно, що на умовах фінансового лізингу надавалися 89% транспортних засобів, на умовах оперативного - 11%.

У розрізі марок найчастіше українці брали легкові машини Renault - 18%. Також в топ-5 увійшли Toyota (11%), Skoda (9%), Peugeot (9%) і Volkswagen (6%).