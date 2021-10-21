З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в середині листопада, розповів голова партії, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У середині листопада (відбудеться з'їзд - ІФ)" , - сказав Корнієнко.

Нардеп також уточнив, що з'їзд відбудеться в Києві і зазначив, що поки не має наміру залишати пост глави політичної сили.

"Поки що я голова партії, я не планував йти", - зазначив перший віце-спікер.

Крім того, він розповів, що на з'їзді буде змінена структура колективного управління партією.

"Ми створимо такий орган, який буде називатися або виконком політради, або президія політичної ради", - наголосив Корнієнко.

Одночасно, він пішов від питання про те, чи буде на з'їзді розглядатись виключення екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова:

"Ви натякаєте на відкликання депутатів, делегованих від нашої партії. Буде вирішувати з'їзд. З'їзд партії це найвищий керівний її орган, він вирішує будь-які питання партії".