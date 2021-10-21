Українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації
Міністерство охорони здоров'я України планує наступного року почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Наразі міністерство не розглядає введення бустерного щеплення для всіх категорій населення, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Про це розповів в інтерв'ю для телеканалу "Рада" головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За словами Кузіна, наразі ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет. А от масового запровадження бустеру, для інших категорій населення, не буде.
"Поки що не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році", - пояснив головний санлікар.
Наразі, як зазначив Кузін, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабішає, навіть після щеплення.
"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", - додав він.