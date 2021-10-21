Важкі випадки серед вакцинованих вивчатиме спецкомісія

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або летальних випадків від COVID-19 у вакцинованих людей, щоб визначати можливість фальшивих документів про вакцинацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це складна тема (визначення відсотка госпіталізованих людей, що мають фальшиві документи про вакцинацію - ред.), але я особисто доручив головному державному санітарному лікарю вже створити комісію, яка розглядатиме кожен такий випадок - складного перебігу захворювання у вакцинованих людей або летального випадку, якщо при цьому була довідка про вакцинацію" , - повідомив Ляшко в коментарі журналістам в четвер.

За його словами, ця комісія буде створена для того, щоб "розібратися, чи було реально зроблено щеплення, оскільки це все впливає на доказову базу того або іншого імуно-біологічного препарату".