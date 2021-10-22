Споживачі скаржаться на "слабкий" газ: причини

Українці почали помічати, що газ, який надходить в їх квартири, став гірше гріти. Від цього погано закипає вода, страви в духовках - "тліють", а кава в турках готується довше, повідомляє UBR.

Багато нарікають на те, що зменшилася калорійність блакитного палива (теплота згоряння, теплотворна здатність газу). На додачу до всього цього, кажуть споживачі, він ще й смердить.

Імовірність зниження калорійності газу підтверджують і експерти, вказуючи, що відбувається це через те, що ресурс недоочіщен.

"За фактом наші підмішують російський газ з українським, щоб хоч якось зберегти якість", - відзначає глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Експерт зазначає, що після того, як газ "дістають з труби з усіма домішками, піском і ін." , його очищають. Якщо зробити це добре, то його теплотворність буде відповідати європейським вимогам.

Але якщо газ очистити погано, то постраждають і його якості. При цьому собівартість палива буде нижче, але продадуть його українським споживачам за ціною "нормального" газу.