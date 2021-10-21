Завтра на дорогах України почне працювати ще 17 камер фіксації порушень ПДР

У п'ятницю, 22 жовтня, на дорогах України почнуть роботу ще 17 комплексів відеофіксації порушень правил дорожнього руху "КАСКАД", повідомляє Ділова столиця.

Про це написав перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в своєму Facebook.

"З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі" , — написав він.

Розташування приладів:

Львів

вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу — вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А, напрямок спрямування приладу — вул. Зелена;

Вінниця

вул. Келецька, 30, напрямок спрямування приладу — вул. Пирогова;

вул. Київська, 65, напрямок спрямування приладу — вул. Сергія Зулінского;

вул. Київська, 126, напрямок спрямування приладу — вул. Гонти;

просп. Юності, 46, напрямок спрямування приладу — вул. Келецька;

Харків

вул. Героїв Праці, 2/48, напрямок спрямування приладу — вул. Ковпака;

Донецька область

на 676 км + 102 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу — с. Кальчинівка;

Харківська область

на 468 км + 745 автодороги М-03 напрямок спрямування — м. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 напрямок спрямування — м. Харків.

на 622 км + 984 автодороги М-03 напрямок спрямування — м. Харків.

на 624 км + 043 автодороги М-03 напрямок спрямування — м. Слов'янськ;

15 км + 381 автодороги М-18 напрямок спрямування — м. Харків.

на 16 км + 622 автодороги М-18 напрямок спрямування — м. Харків.

на 19 км + 285 автодороги М-18 напрямок спрямування — м. Харків.

на 19 км + 426 автодороги М-18 напрямок спрямування — м. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 напрямок спрямування — м. Харків.

Таким чином, всього на дорогах України працюватимуть 218 комплексів автофіксації порушень ПДР.