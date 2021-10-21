Франція вирішила заморозити ціну на газ на весь 2022 рік

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що уряд країни вирішив заморозити тарифи на газ на весь 2022 рік. Французький уряд планує востаннє підняти тариф у січні наступного року, але всього на 4%, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Ми заблокували ціни на газ та обмежили січневе підвищення (тарифів - ред.) до 4 відсотків. Блокування триватиме весь 2022 рік" , - сказав прем'єр Кастекс.

Спочатку планувалося, що заморозка тарифів на газ, про яку глава французького уряду оголосив наприкінці вересня, буде діяти до квітня 2022 року. Тоді Кастекс вважав, що ціни на газ у Європі почнуть знижуватися саме в середині весни наступного року.

Нагадаємо, 14 жовтня ціна на газ на європейському ринку перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів.