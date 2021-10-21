У ФРН закликали НАТО показати Москві, що готові застосувати зброю

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер висловилася за те, щоб в НАТО зайняли жорстку позицію щодо Росії, повідомляє InfoResist.

«Ви повинні чітко дати зрозуміти керівництву в Москві, що ви готові в кінцевому підсумку застосувати зброю», - заявила вона.

Крамп-Карренбауер підкреслила, що нікому не повинна приходити в голову ідея атакувати партнерів НАТО в країнах Балтії або в Чорному морі.

Міністр також нагадала, що Росія постійно порушує повітряний простір країн НАТО.