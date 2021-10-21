Путін назвав нову причину, щоб не використовувати ГТС України
Російський президент Володимир Путін знайшов нову причину, щоб не збільшувати постачання газу через газотранспортну систему України. Він заявив, що газопровід "Північний потік-2" екологічніше, повідомляє УНІАН.
Про це російський президент сказав на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай".
За його словами, нібито від газопроводу на дні Балтійського моря в рази менше викидів, ніж від української ГТС.
"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 раза викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну, тому що старенька вже", - заявив Путін.
При цьому він вказав, що екологи повинні були б сказати, що ГТС України треба закрити, а не збільшувати обсяги транзиту газу в Європу.