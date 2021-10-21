Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїля

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Сторони порушили питання подальшого розвитку співпраці країн, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Під час розмови Зеленський відзначив символічність візиту до України президента Ізраїлю у жовтні поточного року й подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни, зокрема в межах ООН.

Прем’єр-міністр Ізраїлю, зі свого боку, подякував президенту за ухвалення закону щодо запобігання та протидію антисемітизму в Україні.