Путін назвав термін закачування газом другої нитки "СП-2"

Президент Росії Володимир Путін назвав можливий термін заповнення другої нитки газопроводу «Північний потік-2» газом в ході виступу на пленарній сесії в рамках XVIII щорічного засідання клубу «Валдай», повідомляє Лента.Ру.

"Якщо завтра (22 жовтня - ред.) німецький регулятор дасть дозволу на поставку, післязавтра (23 жовтня - ред.) почнеться поставка, 17,5 мільярда кубометрів. До кінця поточного року - в середині, в кінці грудня - буде завершена технологічна робота щодо заповнення другої газової труби" Північного потоку-2"" , - пояснив він.

Загальний обсяг поставок складе 55 мільярдів кубометрів газу, зазначив Путін. Він назвав його "пристойним" з урахуванням того, що, згідно з підрахунками, дефіцит на європейському ринку складе 70 мільярдів кубометрів.