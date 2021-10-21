COVID-19 став другим за причиною смертності в Україні

За попередніми середніми підрахунками, коронавірусная хвороба у жовтні 2021 року, вийшла на друге місце серед причин смертності українців. У цьому контексті COVID-19 обігнав рак, повідомляє Обозреватель.

У середньому рак щодня забирає життя приблизно двохсот українців, однак починаючи з 6 жовтня від коронавірусу щоденно помирають більше осіб. Так, 21 жовтня, був встановлений максимум щодо смертей від COVID-19 з початку пандемії – 546 осіб.

При цьому за останні сім днів частка смертей від коронавірусу досягла 17,5%, підрахувало видання Forbes. Як уточнюють журналісти, дані є неточними – такий показник встановили на основі середніх показників смертності через інші причини.

Щоденно від серцево-судинних захворювань у середньому помирало 1136 українців, від ускладнень коронавірусу – 351, а від ракових захворювань – 203.