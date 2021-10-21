Не ісламісти: Байден назвав головну терористичну загрозу

Найбільшою терористичною загрозою для США є расизм і прихильники теорії переваги білої раси, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент США Джо Байден, посилаючись на дані американської розвідки.

"За висновками розвідувального співтовариства США, внутрішній тероризм прихильників переваги білої раси є найбільш смертоносною терористичною загрозою у нашій країні" , — заявив Байден.

У зв'язку з цим він згадав про події 6 січня, коли натовп штурмував Конгрес США.

"Жорстокий, смертоносний бунт на Капітолійському пагорбі дев'ять місяців тому, на моє переконання, пов’язаний з рухом переваги білої раси" , — зазначив глава Білого дому.

Байден підкреслив, що його адміністрація вперше в історії приймає масштабні заходи для протистояння цій загрозі. В тому числі, за його словами, робляться кроки для зменшення проявів радикалізму в інтернеті, знищення мереж екстремістів тощо.