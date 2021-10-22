Лікар пояснила вакцинацію людей, котрі перехворіли на COVID-19

Антитіла формуються лише до певного штаму COVID-19, тому пацієнти, які перехворіли на коронавірус, також мають вакцинуватися. Щеплення формує імунітет до тяжкості перебігу захворювання, повідомляє Обозреватель.

Про це в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 21 жовтня, заявила завідувачка відділення інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги у Львові, професорка Наталія Матолінець. Вона наголосила, що коронавірус мутує, і в Україні поширюються й інші штами, наприклад штам Дельта.

"Не можна прирівнювати пацієнта, який перехворів, і того, хто отримав вакцину. Коронавірус мутує, нині є Дельта штам, зовсім інший від попереднього. Антитіла з'являються до конкретного перенесеного штаму, а вакцинація формує імунітет до тяжкості перебігу захворювання. Це різні речі. Пацієнти, які перехворіли і мають високий рівень антитіл, повинні так само вакцинуватися, як і інші" , – сказала вона.

Лікарка також підкреслила, що супутні захворювання не є протипоказанням до вакцинації.

"Єдиним протипоказанням до вакцинації є алергічна реакція на компоненти вакцини. Усі пацієнти з груп ризику, які мають цукровий діабет, ендокринні проблеми, артеріальну гіпертензію, онкологію, легеневі проблеми, мають вакцинуватися в першу чергу" , – заявила Матолінець.

Вона наголосила: вакцинація не є гарантією, і не захистить від захворювання, однак щеплення – це шанс захиститися від важкого перебігу хвороби.

"Є доказова медицина, яка говорить про те, що в 11 разів вищий ризик смертності у пацієнтів, які не вакциновані, у 6 разів вищий ризик потрапляння у стаціонар у пацієнтів, які не вакциновані. Так, вакцинація – це не гарантія, це не захистить від захворювання, але вакцинація – це шанс зберегти ваше життя" , – сказала лікарка.

За її словами, із тих пацієнтів, які нині перебувають у реанімації, немає жодного вакцинованого.