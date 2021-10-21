"Слуга" пояснив ляп РНБО з прізвищами "злодіїв в законі"

Звідки взялися помилки в 108 прізвищах в списку злодіїв в законі, розповів в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов, повідомляє Україна 24.

"Вони (прізвища зі списку - ред.) Нікуди не зникли, про це було офіційно повідомлено. 108 осіб... змушений перейти на національність, тому що багато людей — представники не нашої національності. І питання в транслітерації їх прізвищ. Десь дата народження була замість 18-го 13-ті. Це технічні помилки, це звичайна латинська транслітерація. У транслітерації складних прізвищ помилилися. Більш того, люди, які в МВС відповідали за це питання, 8 осіб, які надавали дані, понесли відповідальність. Наскільки я знаю, 6 було звільнено і двоє були знижені в чинах" , — сказав він.

15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що допустила 108 помилок при складанні списків "злочинців у законі". На брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що працівників МВС, які допустили ці помилки, покарали, а декого звільнили з посади.