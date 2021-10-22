В Україні є COVID-ліки, але їх не можна давати хворим - Радуцький

Україна отримала від США інноваційні препарати для хворих на коронавірус, однак давати ці ліки пацієнтам поки не можна, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "1+1".

За словами нардепа, американські ліки вже доставили в українські регіони. Однак їх застосування необхідно вирішити законодавчо.

"Вони нам передали ці ліки. Але нам треба терміново прийняти закон про екстрене використання цих ліків. Ліки доставлені у регіони, але ми маємо прийняти законопроект, який дозволить їх використовувати" , — сказав він.

Радуцький додав, що Верховна Рада має прийняти закон аналогічний тому, який був прийнятий для екстреного застосування COVID-вакцин.