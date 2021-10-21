Латвія анулювала ліцензію російськомовного телеканалу

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення "Першого Балтійського каналу". Своє рішення в Раді пояснили трьома порушеннями, допущеними телеканалом протягом року, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

За інформацією Delfi перший штраф був накладений за грубе порушення основних умов виданої ліцензії на мовлення шляхом трансляції в програмі "ПБК Латвія" програм, створених іншими електронними ЗМІ.

Вдруге канал оштрафували за недотримання зобов'язань надавати в програмі не менше 51% щотижневих європейських передач.

У третьому випадку штраф був накладений через інформацію, яка "загрожувала громадському здоров'ю або могла становити серйозний ризик". В одній з передач, зокрема, говорилося про те, що коронавірус - це захворювання з низьким рівнем заразності і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець.

Ліцензія на мовлення строком на 10 років була видана телеканалу в лютому 2015 року, вона буде анульована з 26 жовтня.