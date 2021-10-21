СБУ викрила схему мільйонних розкрадань "оборонних" коштів

Зловмисники в Дніпропетровській області, налагодили механізм розкрадання бюджетних коштів на ремонті військової техніки. Вигравши тендер Міноборони на 58 млн грн, вони ставили вживанні деталі замість нових, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це інформує офіційний сайт СБУ. За даними слідства, організаторами «схеми» були місцеві підприємці, які вступили в змову зі службовцями одного з військових представництв області, що дозволило їм виграти тендер на ремонт військової техніки.

Тендер відбувся у вересні 2021, і вже через місяць ділки встигли освоїти 30% від всієї суми. В результаті обшуків встановлено, що зловмисники в орендованому приміщенні розбирали стару техніку на деталі. Згодом їх реставрували і встановлювали на бойову техніку під виглядом нових. «Відремонтовану» таким чином техніку відправляли в район проведення ООС.

Заходи з блокування незаконної діяльності проводилися співробітниками СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Після проведення всіх необхідних експертиз зловмисникам буде пред'явлено підозру за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).