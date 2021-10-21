Гетманцев закликав українців жити і працювати "по-білому"

Якщо ми не почнемо жити і працювати по-білому, ми втратимо країну. ﻿Про це, розповідаючи про законопроєкт про податкову амністію, заявив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев в етері "Право на владу", повідомляє УНІАН.

Він розповів про засади цього законопроєкту.

"Податкова амністія буде добровільною. Вона передбачає, що люди зможуть задекларувати кошти в сумі понад 400 тисяч на особу, будинок понад 240 метрів квадратних і сплатити 5% від вартості активу або суми коштів. Особливо це стосується грошей" , - розповів нардеп.

Він пояснив, що у разі коли людина не захоче скористатися податковою амністією і сплатити 5% від "надлишкових" активів і коштів, то в майбутньому в неї виникнуть проблеми з податковою, коли вони зроблять покупку на велику суму, понад 400 тисяч грн.

Також він додав, що законопроєкт також має запровадити непрямі методи податкового контролю, коли податкова оцінюватиме активи платника податків - авто, нерухомість - співставляючи їхню вартість з доходами особи, про які відомо податковій службі.