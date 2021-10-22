У МАГАТЕ запевнили в прозорості Ірану при збагаченні урану
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повністю впевнений в тому, що Іран не веде таємно від світової спільноти роботи зі збагачення урану, повідомляє ТАСС.
Глава МАГАТЕ підтвердив це в четвер на семінарі, який був організований вашингтонським Центром імені Генрі Стимсона. Гроссі попросили уточнити, чи впевнений він у тому, що Іран не займається збагаченням урану таємним чином.
"У мене немає ніякої інформації про те, що вони [іранці] таке роблять", - відповів глава МАГАТЕ.
При цьому він уточнив: "Упевнений, що розглядаю всі розташування, в яких вони [іранці] займаються збагаченням [урану відкритим чином]".
У аргентинського дипломата також поцікавилися, як і ступінь його впевненості в достовірності інформації ввіреній йому організації по Ірану.
"Вона дуже висока", - сказав керівник МАГАТЕ.
"У мене дуже висока ступінь впевненості в здатності моєї інспекційної системи з'ясовувати, що відбувається [в Ірані]. Якщо нам дозволяється займатися цим", - додав Гросс.