У МАГАТЕ запевнили в прозорості Ірану при збагаченні урану

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повністю впевнений в тому, що Іран не веде таємно від світової спільноти роботи зі збагачення урану, повідомляє ТАСС.

Глава МАГАТЕ підтвердив це в четвер на семінарі, який був організований вашингтонським Центром імені Генрі Стимсона. Гроссі попросили уточнити, чи впевнений він у тому, що Іран не займається збагаченням урану таємним чином.

"У мене немає ніякої інформації про те, що вони [іранці] таке роблять" , - відповів глава МАГАТЕ.

При цьому він уточнив: "Упевнений, що розглядаю всі розташування, в яких вони [іранці] займаються збагаченням [урану відкритим чином]".

У аргентинського дипломата також поцікавилися, як і ступінь його впевненості в достовірності інформації ввіреній йому організації по Ірану.

"Вона дуже висока" , - сказав керівник МАГАТЕ.