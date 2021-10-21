Стала відома нова "Міс Україна": фото

Олександра Яремчук з Вінницької області перемогла у 30-му національному конкурсі краси "Міс Україна". Фінал змагань відбувся 21 жовтня в Палаці "Україна", повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо з Instagram-stories 22-річної дівчини. У них вона публікувала відео з конкурсу та привітання її з перемогою. Тепер Яремчук представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Miss World. Його проведуть у Сан-Хуані, Пуерто-Ріко, у грудні 2021 року.

Володарка титулу "Міс Україна" 2021. Джерело: yaremchuuk / Instagram

За перемогу у конкурсі Олександра отримала ексклюзивну корону – вона коштує три мільйони доларів. Прикраса відомого ювеліра Джейкоба Арабо виготовлена з білого золота та містить 300 каратів дорогоцінних каменів: 1250 діамантів та 27 сапфірів.

Дівчина отримала корона за 3 мільйони доларів

На її створення в "алмазного короля" пішло три місяці. Крім того, дівчина отримає грошову винагороду у 500 тисяч гривень.

Володарка титулу "Міс Україна 2021" народилася на Вінничині, однак живе у Києві. Їй 22 роки. Дівчина закінчила Київський економічний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес організації".

Олександра Яремчук. Джерело: yaremchuuk / Instagram

Олександра Яремчук. Джерело: yaremchuuk / Instagram

На своїй сторінці у мережі Олександра публікує багато фото з подорожей – вона побувала у Римі, Парижі, Дубаї, у Туреччині.

Яремчук у Парижі. Джерело: yaremchuuk / Instagram