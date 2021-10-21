Саакашвілі відмовився від госпіталізації до тюремної клініки
Голодуючий колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не бажає, щоб його госпіталізували до тюремної клініки, заявив його лікар Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє РИА Новости.
Раніше в Мін'юсті повідомили, що Саакашвілі в разі погіршення стану здоров'я буде поміщений в тюремну клініку. Грузинські ЗМІ припускали, що експрезидента можуть помістити в лікарню у Тбілісі.
"Позиція Михеїла Саакашвілі - не переходити в лікарню Глданской в'язниці. Однак до цього я почув іншу позицію від міністра охорони здоров'я, який сказав мені, що надасть мені список лікарень, в які може бути поміщений Михеїл Саакашвілі", - сказав Кіпшидзе журналістам.