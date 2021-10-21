Саакашвілі відмовився від госпіталізації до тюремної клініки

Голодуючий колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не бажає, щоб його госпіталізували до тюремної клініки, заявив його лікар Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє РИА Новости.

Раніше в Мін'юсті повідомили, що Саакашвілі в разі погіршення стану здоров'я буде поміщений в тюремну клініку. Грузинські ЗМІ припускали, що експрезидента можуть помістити в лікарню у Тбілісі.