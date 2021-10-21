Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо Польщі
Європейський парламент на пленарній сесії в Страсбурзі більшістю голосів затвердив у четвер резолюцію, в якій закликав Єврокомісію та Раду ЄС негайно ініціювати судовий розгляд через порушення Польщею принципів верховенства європейських законів, повідомляє РИА Новости.
Також парламент відмовив Варшаві у виділенні коштів з фондів ЄС для фінансування національного плану відновлення економіки після пандемії. Резолюцію підтримали 502 депутати, проти проголосували 153, утрималися 16.
"Конституційний суд Польщі не має юридичної сили та незалежності і не має права тлумачити Конституцію країни ... Парламент вимагає, щоб гроші європейських платників податків не передавалися урядам, які грубо, цілеспрямовано і систематично підривають європейські цінності, закликає Єврокомісію та Раду ЄС діяти, включаючи: ініціювати процедуру порушення в суді ЄС, ввести в дію положення про умовний механізм (фінансування країн з фондів ЄС - ред.), відмовити в затвердженні польського національного плану відновлення економіки, лідерам на саміті обговорити ситуацію в Польщі та прийняти спільну декларацію в найрішучіших виразах", - йдеться в заяві за підсумками прийняття резолюції.