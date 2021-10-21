Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо Польщі

Європейський парламент на пленарній сесії в Страсбурзі більшістю голосів затвердив у четвер резолюцію, в якій закликав Єврокомісію та Раду ЄС негайно ініціювати судовий розгляд через порушення Польщею принципів верховенства європейських законів, повідомляє РИА Новости.

Також парламент відмовив Варшаві у виділенні коштів з фондів ЄС для фінансування національного плану відновлення економіки після пандемії. Резолюцію підтримали 502 депутати, проти проголосували 153, утрималися 16.