Королева Єлизавета II провела ніч у лікарні

За інформацією телеканалу Sky News з посиланням на Букінгемський палац королеву Великобританії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту до Північної Ірландії, повідомляє Газета.ru.

«Дотримуючись медичної поради відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх розслідувань, повернувшись до Віндзорського замку сьогодні в обідній час (четвер), і залишається в гарному настрої» , - заявили в пресслужбі британської королеви.

Уточнюється, що Єлизавета II провела в лікарні ніч. Раніше королева скасувала поїздку до Північної Ірландії після появ на публіці з тростиною.